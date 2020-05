Apex Legends: guida a Loba, abilità, tattiche, trucchi e strategie

La Stagione 5 di Apex Legends ha introdotto Loba, una nuova leggenda pronta a scendere sul campo di battaglia. In questa mini-guida vi presenteremo le sue abilità, dandovi consigli e strategie per sfruttarle al meglio nei combattimenti, in modo da avere la meglio sugli avversari.

Loba ha acquisito la fama di ladra dell'alta società. Quando aveva otto anni, Revenant le ha ucciso i genitori davanti agli occhi. Ormai sola e abbandonata a se stessa, la piccola Loba ha dovuto iniziare a rubare per sopravvivere. Affinando le sue abilità, ha iniziato a servirsi di ogni mezzo possibile per tirarsi fuori dalla miseria in cui viveva.

Tutto è cambiato il giorno in cui si è introdotta in una struttura all'apparenza impenetrabile, portando via una tecnologia di salto quantistico. Grazie al suo nuovo braccialetto è ora in grado di teletrasportarsi ovunque, abilità che naturalmente sfrutterà contro i suoi nemici.

Le abilità di Loba

Di seguito elenchiamo le abilità a disposizione di Loba, fornendovi una loro descrizione.

Trucchi del mestiere (abilità tattica)

Usa il teletrasporto per raggiungere i punti più impervi e tirarti fuori dalle situazioni di pericolo.

Occhio di lince (abilità passiva)

Puoi vedere il bottino epico e leggendario attraverso i muri. L'area d'effetto dell'abilità è identica a quella di Boutique del mercato nero.

Boutique del mercato nero (abilità ultimate)

Posiziona un dispositivo portatile che ti consente di trasferire il bottino vicino nell'inventario. Ogni leggenda alleata o nemica può prendere un massimo di due oggetti.

Trucchi e strategie per vincere con Loba

Usare Loba in modo efficace può rendervi un ottimo supporto per la vostra squadra, oltre che degli attaccanti letali. L'abilità passiva Occhio di lince vi consente di vedere tutto il bottino attraverso i muri e gli ostacoli. Funziona entro un raggio prestabilito, quindi non potrete vedere oggetti troppo lontani. Ad ogni modo, questa abilità vi aiuterà a risparmiare un sacco di tempo nell'individuare il bottino di valore. Potrà essere utilizzata al meglio quando atterrate vicino a edifici o a diversi contenitori di rifornimento.

La sua abilità tattica, Trucchi del mestiere, sfrutta il braccialetto di Loba per consentire al giocatore di teletrasportarsi nella posizione in cui si lancia il dispositivo. Questa è di gran lunga la migliore abilità di Loba ed è qualcosa che i giocatori troveranno molto efficace in combattimento. Lanciare il braccialetto sopra un edificio vi teletrasporterà immediatamente in cima. Un'altra idea potrebbe essere quella di lanciarlo dietro il nemico, in modo da coglierlo di sorpresa alle spalle. Potreste persino usare il braccialetto per creare un po' di spazio tra voi e i nemici se le cose si mettono male.

Infine, l'abilità ultimate Boutique del mercato nero teletrasporta tutti gli oggetti nelle vicinanze, consentendo a voi e al vostro team di ottenere subito ciò di cui potrebbero aver bisogno.

Boutique del mercato nero di Loba da il meglio di sé in luoghi che non sono stati saccheggiati, e che pertanto potrebbero contenere bottini di alto livello. Conviene utilizzarla vicino a edifici o strutture che probabilmente contengono il loot migliore. Prestate attenzione, però: questa abilità può essere sfruttata anche dai nemici. Se gli avversari entrano in contatto con il dispositivo boutique, infatti, saranno in grado di raccogliere due oggetti dal device, proprio come possono fare i vostri compagni di squadra.