Apex Legends: Guida alle migliori Armi della Stagione 4

Dopo avervi spiegato come sfruttare le abilità di Revenant, in questa mini-guida di Apex Legends vi parliamo delle migliori armi da usare durante la Stagione 4 del battle royale di Respawn Entertainment.

Tra le novità della Stagione 4 di Apex Legends troviamo Sentinel, un nuovo fucile di precisione che i giocatori non vorranno lasciarsi sfuggire l'occasione di sfruttare a proprio vantaggio. In generale, a cambiare è stato anche il bilanciamento complessivo delle bocche da fuoco. Per questo motivo, abbiamo deciso di catalogare di seguito le migliori armi per ogni categoria disponibili nella Stagione 4 di Apex Legends.

Miglior fucile d'assalto: R-301

Se cercate un fucile d'assalto versatile, l'R-301 resta la migliore opzione disponibile. È molto efficace sia da vicino che dalla media distanza, e dispone di una portata abbastanza ampia da non farvi desiderare troppo presto un fucile di precisione. Mantiene una buona precisione anche quando si spara senza mirare (hipfire), e diventa letale quando riuscite a centrare il bersaglio.

Miglior fucile a pompa: Mastiff

Il Mastiff è il miglior fucile a pompa di Apex Legends, nonché una delle bocche da fuoco più potenti in assoluto. Trattandosi di un'arma speciale, sarà quasi impossibile da ottenere nelle fasi iniziali della partita. Tenetevelo come jolly nelle battute conclusive del match, sfruttando la sua notevole capacità di infliggere danni per eliminare le minacce più insidiose. Mirando alla testa, poi, nessuno avrà scampo.

Miglior pistola: Wingman

La Wingman resta ancora la pistola più potente del gioco. Al netto di una velocità di fuoco piuttosto lenta, questa bocca da fuoco può contare su una potenza senza uguali. In mani salde ed esperte, con la giusta dose di precisione, può diventare l'incubo di ogni nemico.

Miglior mitraglietta: Prowler

Anche se R-99 e Alternator possono vantare una buona velocità di fuoco, entrambe le mitragliette SMG impallidiscono di fronte al Prowler. Il rinculo del Prowler non è il massimo, ma in compenso il suo sparo di 5 colpi è incredibilmente potente, a prescindere dalla distanza del bersaglio. Anche il danno inflitto è eccellente, in particolare per i giocatori che non sono molto abili a infliggere colpi alla testa.

Miglior mitragliatrice: L-Star

Fino alla scorsa season la miglior mitragliatrice LMG era lo Spitfire. Con l'arrivo della Stagione 4, invece, questo titolo appartiene alla mitragliatrice L-Star. La sua capacità di infliggere danni a una velocità molto elevata la mette un gradino sopra a tutte le altre armi della categoria. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di sfruttarla a vostro vantaggio, soprattutto quando avete bisogno di grande rapidità di fuoco.

Miglior fucile di precisione: Sentinel

La palma di miglior fucile di precisione non poteva che andare a Sentinel, il nuovo sniper rifle introdotto con la Stagione 4 di Apex Legends. A renderlo speciale è la sua abilità che consente di consumare una batteria di scudo per esplodere un colpo ancora più devastante. Una mossa rischiosa che, giocata nel modo giusto, può ribaltare le sorti di una partita. In alternativa, se non ve la sentite di sfruttare questa funzione, il Kraber resta un ottimo fucile da cecchino da usare al posto del Sentinel.