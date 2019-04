Apex Legends: Guida e Strategie per giocare con Bloodhound

Dopo avervi parlato delle abilità di Wraith, in questa mini-guida di Apex Legends vi spiegheremo come usarle al meglio le caratteristiche di Bloodhound in combattimento, in modo da sfruttarle sul campo di battaglia per dominare le partite.

Abilità di Bloodhound

Giocando nei panni di Bloodhound dovrete essere veloci nel comunicare le informazioni ai compagni di squadra, dato che le abilità di questo personaggio si concentrano esclusivamente nel segnalare la posizione dei nemici, delle trappole, dei bottini e degli oggetti agli altri membri del team. La sua abilità passiva è Segugio (sarete in grado di vedere le tracce lasciate di recente dai nemici), la sua abilità tattica è Occhio degli dei (rivela rapidamente nemici, trappole e indizi presenti nei dintorni) e la sua abilità ultimate è Istinto primordiale (migliora i vostri sensi, permettendovi di vedere anche le tracce fredde e di muovervi più velocemente).

Trucchi e Strategie per usare Bloodhound

Bloodhound può essere molto efficace con i fucili a pompa . Se siete giocatori aggressivi, con l'ultimate Istinto primordiale potrete scappare da situazioni pericolose e sparare agli avversari.

. Se siete giocatori aggressivi, con l'ultimate Istinto primordiale potrete scappare da situazioni pericolose e sparare agli avversari. L'abilità tattica Occhio degli dei può rivelare anche la vostra posizione . La luce radar arancione emessa dall'abilità viene vista da tutti, quindi i nemici sapranno di essere stati individuati e che vi trovate nelle vicinanze. Se state cercando di rimanere nascosti, non usate questa abilità!

. La luce radar arancione emessa dall'abilità viene vista da tutti, quindi i nemici sapranno di essere stati individuati e che vi trovate nelle vicinanze. Se state cercando di rimanere nascosti, non usate questa abilità! Tenete d'occhio gli indizi che trovate sul terreno. Per lo più identificano i movimenti dei nemici, ma potete scoprire anche quale tipo di arma è stata utilizzata controllando gli involucri usati, o ciò che è stato utilizzato per eliminare un giocatore. Conoscendo gli strumenti utilizzati dai nemici potrete adattare il vostro stile di gioco di conseguenza.

controllando gli involucri usati, o ciò che è stato utilizzato per eliminare un giocatore. Conoscendo gli strumenti utilizzati dai nemici potrete adattare il vostro stile di gioco di conseguenza. Usate la vostra ultimate prima di avvicinarvi troppo al nemico. Il suo effetto dura per un bel po' di tempo e potrete sfruttarlo per una grande porzione di terreno. Questo vi offrirà buone opportunità per aggirare e cogliere di sorpresa gli avversari.

gli avversari. Bloodhound darà il meglio di sé in coppia con un personaggio in grado di oscurare l'ambiente, dato che con le vostre abilità riuscirete a vedere attraverso il fumo o il veleno. Bangalore in particolare ha la capacità di usare il fumo, mentre Caustic può contare sul gas. Anche Gibraltar con la sua ultimate può bombardare un'area e fare un sacco di polvere.

in particolare ha la capacità di usare il fumo, mentre Caustic può contare sul gas. Anche con la sua ultimate può bombardare un'area e fare un sacco di polvere. Ricordate sempre che Occhio degli dei mostra l'ultima posizione di un nemico e non quella corrente, quindi attenzione a non farvi cogliere alla sprovvista.

Tenendo a mente i consigli elencati sopra, dunque, riuscirete a usare al meglio le abilità di Bloodhound sul campo di battaglia, sfruttando le sue caratteristiche al servizio della squadra. Se avete bisogno di altri consigli sul battle royale di Respawn Entertainment, non dimenticate di consultare la nostra guida introduttiva di Apex Legends.