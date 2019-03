Apex Legends: Guida e Strategie per usare le abilità di Wraith

Dopo avervi dato qualche consiglio utile per giocare con Caustic, in questa mini-guida di Apex Legends faremo altrettanto con Wraith, spiegandovi come sfruttare al meglio le sue abilità sul campo di battaglia.

Abilità di Wraith

Wraith può sparire per alcuni secondi e correre dal punto A al punto B in modo sicuro. Una mossa utile sia in ottica offensiva che difensiva, oltre che un potenziale asso nella manica per ribaltare le situazioni più complicate. La sua abilità passiva è Voci dall'oblio (sentirete delle voci non appena si avvicina il pericolo), la sua abilità tattica è Nell'oblio (sfruttate la dimensione del vuoto per evitare i danni) mentre la sua abilità ultimate è Porta dimensionale (collega due location con i portali per 60 secondi).

Strategie e Trucchi per usare Wraith

È importante ricordare che usando l'abilità tattica non diventerete del tutto invisibili . Sarete invulnerabili, l'ideale per mettersi in fuga da una situazione difficile, ma non dimenticate di sfruttare le coperture per passare inosservati. Qualsiasi giocatore che vi avrà visto potrà seguire i vostri movimenti osservando le vostre tracce, illuminandovi non appena sarete tornati indietro dalla dimensione del vuoto.

L'abilità tattica protegge da qualsiasi tipo di danno.

Non potrete vedere i nemici o i compagni di squadra mentre usate l'abilità tattica. Tenetelo sempre a mente.

I compagni di squadra abbattuti possono usare la vostra Porta Dimensionale per rinascere in un luogo più sicuro.

Porta Dimensionale è una delle abilità di movimento più veloci del gioco, dato che vi consente di coprire grandi distanze in pochi istanti.

Non potete saltare su una zipline mentre state posizionando un portale, e non sarà possibile entrare in un portale mentre usate l'abilità tattica.

Usare la fenditura per fuggire può essere utile, ma tenete presente che anche i vostri nemici potranno utilizzarle . Attenti dunque a dove la posizionate, dato che gli avversari potrebbero sfruttarla per colpire alle spalle i vostri alleati.

Le fenditure possono essere usate per eliminare gli avversari con furbizia. Passandoci attraverso, i nemici potrebbero oltrepassare i confini della mappa andando incontro a morte certa.

Cercate dunque di, coinvolgendo tutta la squadra nei vostri spostamenti. L'abilità tattica può essere utilizzata in modo offensivo e difensivo, che si tratti di aggirare o per allontanarsi da un combattimento che sta andando per il verso sbagliato.: è in grado di cavarsela anche negli approcci solitari, ma darà il meglio di sé solo attraverso un gioco aggressivo e di squadra.

