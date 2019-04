Apex Legends: Guida all'uso di Mirage, Strategie e Trucchi

Grazie alle sue abilità da perfetto illusionista, Mirage è uno dei personaggi di Apex Legends più interessanti da utilizzare per distrarre i nemici e coglierli di sorpresa. In questa mini-guida vi diamo alcuni consigli per usarlo al meglio sul campo di battaglia.

Abilità di Mirage

Mirage può distogliere l'attenzione da voi o da un compagno di squadra durante uno scontro a fuoco. La scelta ideale per chi vuole disorientare gli avversari e coglierli di sorpresa aguzzando l'ingegno. La sua abilità passiva è Bis! (lascia cadere un'esca per 5 secondi quando viene abbattuto), la sua abilità tattica è Inganno (invia un'esca olografica per confondere il nemico) e la sua abilità ultimate è Sparisci (potrete inviare una squadra di esche olografiche per disorientare gli avversari).

Strategie e Trucchi per giocare con Mirage

Potete inviare la vostra copia olografica in molti modi diversi . Puntando verso il basso posizionerete l'esca sotto di voi, potete piazzarla davanti a un muro, o inviarla verso un trasmettitore di rientro prima di far risorgere un giocatore, in modo da distrarre gli avversari che potrebbero puntarvi.

. Puntando verso il basso posizionerete l'esca sotto di voi, potete piazzarla davanti a un muro, o inviarla verso un trasmettitore di rientro prima di far risorgere un giocatore, in modo da distrarre gli avversari che potrebbero puntarvi. Potrete piazzare l'esca anche da accovacciati, o inviarne una mentre state scivolando.

Potete mandare una copia olografica anche mentre state curando i compagni . Un buono modo per guadagnare qualche secondo prezioso durante le cure.

. Un buono modo per guadagnare qualche secondo prezioso durante le cure. L'esca può essere schierata mentre volate in aria , sia dopo il lancio a inizio partita o quando vi lasciate cadere da un pallone. Questo vi consentirà di evitare il fuoco nemico mentre atterrate sul campo di battaglia.

, sia dopo il lancio a inizio partita o quando vi lasciate cadere da un pallone. Questo vi consentirà di evitare il fuoco nemico mentre atterrate sul campo di battaglia. Posizionate le esche fuori dalle coperture per vedere se ci sono potenziali nemici nelle vicinanze.

Se siete coinvolti in un combattimento ravvicinato , potete inviare l'esca verso il lato di un oggetto e poi scappare dall'altro per confondere il bersaglio.

, potete inviare l'esca verso il lato di un oggetto e poi scappare dall'altro per confondere il bersaglio. La vostra ultimate vi rende invisibili e aumenta la vostra velocità di corsa. Assicuratevi di mettere via l'arma per correre ancora più rapidamente.

e aumenta la vostra velocità di corsa. Assicuratevi di mettere via l'arma per correre ancora più rapidamente. Avrete a disposizione più opzioni quando usate la vostra ultimate. Potete scappare e cercare un posto in cui nascondervi e riorganizzarvi, oppure aggirare il nemico. Ricordate solo che non potrete sparare con la vostra arma finché sarete invisibili.

quando usate la vostra ultimate. Potete scappare e cercare un posto in cui nascondervi e riorganizzarvi, oppure aggirare il nemico. Ricordate solo che non potrete sparare con la vostra arma finché sarete invisibili. Le esche piazzate con l'abilità ultimate possono disorientare la squadra avversaria.

Le esche possono essere inviate per attivare le trappole Caustic, nel caso non foste in grado di sabotarle.

Seguendo i consigli elencati sopra, dunque, riuscirete a usare al meglio le abilità di Mirage sul campo di battaglia, mettendo le sue risorse tattiche al servizio della squadra. Se avete bisogno di altri consigli sul battle royale di Respawn Entertainment, non dimenticate di consultare la nostra guida introduttiva di Apex Legends.