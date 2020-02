Apex Legends: Guida all'uso di Revenant, abilità, trucchi e strategie

Finalmente la Stagione 4 di Apex Legends è disponibile per tutti i giocatori del battle royale di Respawn Entertainment. In questa mini-guida parleremo delle abilità e delle caratteristiche di Revenant, spiegandovi come sfruttarle al meglio per vincere.

Revenant è la nuova Leggenda introdotta con la Stagione 4 di Apex Legends. Era il sicario più letale della Commissione dei mercenari. Specchiandosi vedeva il volto di un uomo, ignaro di cosa gli avessero fatto. Ma il tempo cambia tutto, e un errore di programmazione ha lasciato che la verità venisse a galla: la Hammond Robotics e la Commissione lo avevano trasformato in una macchina assassina al proprio servizio, una spietata creatura fatta d'acciaio e brandelli di carne.

Adesso questa macchina da guerra potrà essere nelle vostre mani. Vediamo come sfruttarla al meglio.

Abilità di Revenant

Di seguito elenchiamo le abilità di Revenant:

Silenzio (abilità tattica): Lancia un dispositivo che infligge danni e blocca le abilità dei nemici per 10 secondi.

(abilità tattica): Lancia un dispositivo che infligge danni e blocca le abilità dei nemici per 10 secondi. Stalker (abilità passiva): Cammina più rapidamente rimanendo abbassato e può arrampicarsi più in alto.

(abilità passiva): Cammina più rapidamente rimanendo abbassato e può arrampicarsi più in alto. Totem della Morte (abilità ultimate): Attiva un Totem che protegge temporaneamente dalla morte chi lo usa. Invece di morire o andare KO, ritornerete al Totem.

In cosa si traduce tutto ciò in termini pratici? Per iniziare, Revenant può avvicinarsi di soppiatto ai nemici mentre è accovacciato, mantenendo un basso profilo. La possibilità di arrampicarsi più in alto gli consente di prendere alla sprovvista i nemici in cima a un edificio, mentre questi saranno impegnato a sorvegliare i punti di ingresso più ovvi.

Silenzio non ha una grande portata (circa 3 metri), ma in compenso i nemici colpiti si troveranno impossibilitati a reagire usando le proprie abilità (oltre a ricevere dei danni). Il Totem della Morte è il vero asso nella manica, visto che consente a una squadra di invadere una posizione nemica senza il timore di essere respinti. Ricordate però che potrete usare il Totem solo una volta, e che rinascerete con un solo HP.

Revenant con basso profilo subirà danni aggiuntivi quando viene colpito, quindi prestate sempre attenzione alle armi che stanno brandendo i vostri nemici.

Trucchi e Strategie per usare Revenant

L'abilità passiva di Revenant consente di muoversi a velocità normale mentre si è accovacciati, motivo per cui potrete cogliere di sorpresa i nemici più facilmente. Sfruttate questa abilità insieme alla possibilità di correrei sui muri più rapidamente e saltare più in alto, in modo da cogliere alla sprovvista gli avversari da ogni direzione.

Colpire qualcuno con Silenzio lo priverà delle sue abilità per 10 secondi, dando a voi e alla vostra squadra un po' di tempo per colmare il divario. I Revenant intraprendenti vorranno usarlo sia quando una squadra è vulnerabile a un assalto, sia per bloccare un singolo giocatore per l'esecuzione. L'abilità ha un timer di 25 secondi, quindi vi consigliamo di usarla solo quando siete sicuri di colpire il bersaglio.

Il Totem della Morte è molto potente, ma ricordatevi sempre dei suoi limiti. Per prima cosa, il vostro team deve interagire con il Totem per ricevere il buff. In secondo luogo, una volta "abbattuto", il giocatore rinasce nella posizione del Totem e con un solo HP. Inoltre, quando qualcuno viene fatto rinascere il Totem viene speso e non potrete continuare a usarlo fino alla sua scomparsa. Ciò rende il Totem della Morte un'abilità eccellente per agguati e spinte rischiose, ma da usare con la giusta accortezza. L'unico HP con cui si rientra implica che dovrete avere con voi stim e medipack pronti all'uso.

Ricordate di posizionare il Totem in un punto favorevole, tenendolo abbastanza vicino da garantire a voi stessi o a un compagno di squadra un rifugio sicuro per guarire e tornare in combattimento.

Infine, per quanto riguarda il basso profilo di Revenant, assicuratevi di non esporvi troppo ai cecchini e agli avversari muniti di fucile a pompa, dato che in caso contrario rischiereste di cadere sotto il fuoco nemico facilmente.

Parlando delle altre novità introdotte con la Stagione 4 di Apex Legends, ricordiamo che Respawn Entertainment ha pubblicato un trailer sulle modifiche apportate alla mappa.