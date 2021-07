Apex Legends: gli hacker costringono Respawn a lavorare nel weekend festivo

Come vi abbiamo riportato pochi giorni fa, Apex Legends ha subìto un attacco da parte di un gruppo di hacker. Gli autori del misfatto hanno introdotto dei messaggi invasivi tra le schermate del Battle Royale per esortare Respawn Entertainment a prendersi più cura di Titanfall, a sua volta vittima di attacchi hacker e violazioni DDoS.

L'operazione, per il momento, non ha portato a grandi risultati, se escludiamo l'aver costretto gli sviluppatori di Respawn Entertainment a correre velocemente ai ripari e lavorare nel weekend festivo appena passato (negli USA si festeggia il Giorno dell'Indipendenza il 4 luglio).

"Tenevo in braccio mio nipote appena nato quando ho scoperto dell'attacco hacker di Apex", ha testimoniato Ryan K. Rigney di Respawn. "Ho dovuto lasciarlo, andare al lavoro e perdere una giornata con la mia famiglia". Al momento non è chiaro se i vertici di Respawn ed il publisher Electronic Arts abbiano già deciso di pagare il lavoro extra, peraltro avvenuto in un periodo festivo in tutti gli Stati Uniti.

Respawn, già da tempo consapevole degli attacchi DDoS di cui i suoi titoli sono vittime da diversi mesi, era già entrata in contatto con partner di terze parti per adottare sistemi di difesa informatica più efficienti, ed ha inoltre lasciato intuire che presto avrebbe agito per vie legali. Un ennesimo attacco hacker, dunque, non ha aiutato granché a risolvere la situazione, e gli sviluppatori non sembrano aver gradito particolarmente.