Apex Legends: hacker trovano un modo per ingannare il sistema anti-cheat

È allarme cheater in Apex Legends. Nonostante i numerosi sforzi profusi dagli sviluppatori e le continue ondate di ban che hanno portato all'allontanamento di oltre mezzo milione di giocatori dai server di gioco, gli hacker hanno trovato un modo per eludere la sorveglianza del sistema anti-cheat per continuare a barare, in particolare su PC.

Il sistema messo a punto dai furbacchioni è il più classico degli aim-bot (un sistema che mira automaticamente i giocatori avversari), ma utilizza un approccio definito "soft". In sostanza, gli hacker hanno ridotto la sua efficacia introducendo un algoritmo che fa mancare il bersaglio ad alcuni dei proiettili sparati. In questo modo, il livello di accuratezza viene abbassato in maniera artificiale, ad un valore non individuabile dal sistema anti-cheat e allo stesso tempo sufficiente a migliorare l'efficacia della mira dei giocatori che ne abusano. Questo processo viene definito "umanizzazione", poiché rende il cheat meno infallibile, equiparandolo ad un essere umano incredibilmente abile.

A quanto pare, questo sistema sembra essere particolarmente diffuso in Asia, specialmente in Cina. Dal momento che nel paese più popoloso del mondo il gioco non è mai arrivato ufficialmente, costringendo i giocatori cinesi ad utilizzare delle VPN, isolare il fenomeno risulta al momento davvero arduo. Ci auguriamo che gli sviluppatori trovino un modo per contrastarlo il prima possibile. Intanto, hanno esplicitamente dichiarato di essere al lavoro sulle funzionalità cross-play di Apex Legends.