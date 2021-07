Apex Legends: hacker violano i server per chiedere a Respawn di 'salvare Titanfall'

Mentre cresce l'attesa dei fan per l'evento pre-EA Play sul futuro di Apex Legends, il battle royale gratuito di EA cade vittima degli hacker. L'ultima violazione dei server di Apex Legends introduce un messaggio nelle playlist che esorta gli sviluppatori di Respawn ad attivarsi per "salvare Titanfall".

L'insolita iniziativa portata avanti dagli hacker, limitata (per il momento) alla sola versione PC di Apex Legends, sostituisce il testo delle notifiche ingame e delle playlist per veicolare un messaggio in cui si pubblicizzano le attività svolte dai curatori di un fansite di Titanfall.

Nel portale in questione, si affermano che i vertici di Respawn e di Electronic Arts non stanno facendo abbastanza per proteggere Titanfall dagli attacchi hacker che minacciano gli appassionati e minano la loro esperienza di gioco multiplayer.

Come segnalato sui social e sui forum videoludici più frequentati, la visualizzazione a schermo di questo messaggio bloccherebbe temporaneamente l'accesso degli utenti alle partite online di Apex Legends. Alle persone interessate da questa violazione viene precluso l'ingresso nelle playlist, a eccezione di quella hackerata che visualizza il messaggio in supporto della campagna online di chi ritiene che Titanfall sia ingiocabile per colpa, ironia della sorte, delle attività hacker.

In attesa di capire come si evolverà la faccenda, ricordiamo a chi ci segue che nel febbraio di quest'anno la Chief Studios Officer di EA, Laura Miele, riferì che la decisione di sviluppare Titanfall 3 spetta solo a Respawn, in funzione dell'assoluta libertà creativa data dall'azienda statunitense alla software house californiana fondata da Vince Zampella.