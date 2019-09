Apex Legends: hacking in corso su alcuni PC, Crypto è in arrivo?

La seconda stagione di Apex Legends è ormai agli sgoccioli e, stando a quanto dichiarato nel timer della schermata del Pass Stagionale, mancano circa 19 giorni all'arrivo della Stagione 3. Un primo indizio dei cambiamenti in arrivo potrebbe essere rappresentato dallo strano messaggio apparso su numerosi schermi in giro per la mappa.

Sui pannelli in questione è infatti apparsa una barra di caricamento che, ora dopo ora, continua a riempirsi e dovrebbe raggiungere il suo culmine proprio durante la competizione prevista per il prossimo fine settimana, l'Apex Legends Preseason Invitational. Trattandosi con tutta probabilità di qualcuno che sta provando a fare breccia nel sistema di sicurezza dell'Arena, ci sono ben pochi dubbi sul fatto che l'autore dell'attacco sia Crypto. Secondo molti appassionati, il misterioso hacker accompagnato da un drone dovrebbe avere un qualche tipo di legame con Wraith e non è quindi da escludere che gli sviluppatori abbiano deciso di dare il via a questo evento in gioco proprio nel corso dell'evento Spettro Vacuo.

In attesa di scoprire quale sia la prossima mossa dell'eroe, vi ricordiamo che i dataminer hanno pubblicato numerose informazioni sulla Stagione 3 di Apex Legends, incluso il possibile nome.