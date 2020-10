Apex Legends e Halloween: svelato Fight of Fright, in video tutte le novità dell'evento

Gli sviluppatori di Respawn presentano ufficialmente Fight or Fright, l'evento di Halloween che coinvolgerà tutti i giocatori di Apex Legends su PC, PS4 e Xbox One fino a inizio novembre.

La nuova iniziativa lanciata dalla sussidiaria di Electronic Arts darà modo alle Leggende dello sparatutto multiplayer gratuito di cimentarsi nelle sfide Shadow Royale, una modalità speciale ambientata in una versione alternativa e oscura della mappa di Canyon dei Re.

I partecipanti a Shadow Royale potranno rinascere come Ombre e perseguitare i nemici dei compagni di squadra ancora in partita. Ogni Ombra vanterà una maggiore velocità, degli artigli letali e la capacità di rianimare i propri compagni: la fine della partita avverrà all'abbattimento di tutti i membri del proprio team, di conseguenza il gioco di squadra risulterà essere fondamentale per raggiungere la vittoria.

Sempre nel corso dell'evento di Halloween, i fan di Apex Legends potranno guadagnare dei premi gratuiti e degli oggetti speciali completando le diverse attività legate alle Sfide Speciali che saranno disponibili tra il 22 ottobre e il 3 novembre. Prima di lasciarvi al video di annuncio dell'evento Fight of Fright di Apex Legends, vi ricordiamo che a partire da oggi è disponibile anche il Pass di Halloween di Red Dead Online.