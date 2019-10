Apex Legends Halloween: in video forzieri, mimetiche e Cimelio di Famiglia di Lifeline

Sembra proprio che i leak riguardanti l'evento a tema Halloween di Apex Legends non vogliano fermarsi e, questa volta, i dataminer sono riusciti addirittura a creare un video che mostra come saranno i menu di gioco una volta che l'evento sarà iniziato.

Come potete vedere dal filmato allegato alla notizia, la struttura dei menu sembra essere pressoché identica a quanto visto con l'evento Corona di Ferro. Verranno infatti proposti dei Forzieri Apex speciali che non potranno contenere alcun doppione ma solo uno dei 24 oggetti estetici esclusivi (12 epici e 12 leggendari). Entrando in possesso di ogni singolo oggetto tra quelli proposti potrete anche sbloccare il Cimelio di Famiglia di Lifeline, ovvero un set composto da due bacchette elettrificate che potrete equipaggiare per modificare l'animazione del suo attacco corpo a corpo, esattamente come avvenuto con l'ascia di Bloodhound e il Kunai di Wraith. Una volta terminato l'evento l'oggetto dovrebbe poi finire tra i possibili contenuti rari dei tradizionali forzieri Apex, diventando un drop garantito per chiunque apra almeno 400 forizeri.

È molto probabile che con l'evento arrivino anche delle sfide gratuite, il cui completamento darà modo ai giocatori di ottenere almeno un paio di forzieri dell'evento, all'interno dei quali potranno sperare di trovare una delle bellissime skin leggendarie come quella da clown di Caustic o quella da mostro di Frankenstein di Gibraltar.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra tutti i contenuti in questione, comprese le mimetiche per le armi, vi ricordiamo che un altro leak potrebbe aver svelato nomi e aspetto dei prossimi eroi di Apex Legends.

Avete già dato un'occhiata a tutti i contenuti del Pass Battaglia della Stagione 3 di Apex Legends?