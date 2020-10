Apex Legends, Horizon è le prossima Leggenda? Video leak dai dataminer!

Sembra che il roster di Leggende a disposizione degli assidui frequentatori dei lidi virtuali di Apex Legends si prepari ad accogliere un nuovo personaggio.

In seguito alla pubblicazione di un nuovo aggiornamento di Apex Legends, la vasta community di dataminer attiva sul titolo si è dedicata ad una minuziosa analisi dei file in essa contenuti. Ebbene, sembra che le indagini abbiano dato buoni frutti, dato che tra i ritrovamenti figurano alcuni riferimenti ad una possibile new entry per Apex Legends.

In particolare, si segnalano contenuti legati a delle "Horizon Challenges", sfide che paiono connesse a un nuovo personaggio. Quest'ultimo, del resto, potrebbe essere già stato avvistato. Come potete verificare in calce a questa news, il noto dataminer attivo su Twitter come Biast12, ha infatti pubblicato un video leak estrapolato dai file di gioco. Al suo interno, possiamo osservare una giovane donna rivolgersi direttamente in camera: che si tratti proprio di una nuova Leggenda di nome Horizon?



Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli in merito. Il filmato potrebbe rappresentare un indizio in merito ai nuovi contenuti in arrivo in-game, ma ricordiamo che più volte il team di Respawn Entertainment si è divertito a disseminare gli update di false piste proprio per vanificare l'attività di ricerca dei dataminer: non resta dunque che attendere per saperne di più! In chiusura, ricordiamo la conferma dell'arrivo del crossplay in Apex Legends.