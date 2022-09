Apex Legends: 'il feedback dei giocatori è importante', affermano gli sviluppatori

Con l'arrivo della Stagione 14, il numero di giocatori di Apex Legends ha toccato quota 510.000, mostrando nuovamente il grande successo del battle royale gratuito, che è stato al centro di un recente 'Ask me anything' tra gli sviluppatori e la community.

Proprio in quest'occasione, i fan hanno chiesto agli sviluppatori se le loro opinioni e percezioni vengano prese in considerazione durante lo sviluppo degli aggiornamenti. Si tratta di una questione molto importante per i giocatori, che non hanno mai mancato di condividere la propria opinione sui social per commentare le ultime novità di Apex Legends.



Ci ha pensato allora il Lead Game Designer, Devan McGuire, a gettare luce sulla questione. McGuire ha riferito che gli aggiornamenti di Apex Legends vengono sviluppati, in maniera particolare, sulla base dei dati analitici raccolti e delle scelte di design; tuttavia, anche il feedback ricevuto dai giocatori influenza fortemente le scelte del team. Si tratta, insomma, di un delicato equilibrio.

Tuttavia, le interazioni fra la community e gli sviluppatori non sono sempre caratterizzate da un clima particolarmente positivo. Le continue minacce al team di sviluppo hanno spinto i 'piani alti' a pubblicare una lettera aperta, con cui è stato ribadito che lo studio prenderà in considerazione tutte le misure necessarie (comprese quelle più drastiche) per difendersi dai giocatori tossici.