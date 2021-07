Apex Legends e le importanti sorprese dell'EA Play Live: primi dettagli da Respawn

Nel corso dell'evento in streaming organizzato da Electronic Arts per discutere di Battlefield 2042 e del futuro degli FPS, il Game Director di Apex Legends, Chad Grenier, ha preannunciato l'arrivo di importanti sorprese nel corso dell'EA Play Live che si terrà il 22 luglio.

Pur senza entrare nei dettagli per non rovinare la sorpresa agli appassionati del battle royale gratuito, l'alto esponente del team di sviluppo di Respawn Entertainment ha candidamente ammesso che l'EA Play Live 2021 farà da sfondo all'annuncio della prossima Stagione e al reveal della nuova Leggenda, con le primissime informazioni su ciò che attende gli esploratori dell'universo FPS di Apex Legends da qui ai prossimi mesi.

Grenier descrive il nuovo personaggio in arrivo nel roster di combattenti di Apex Legends come "interessante e unico in molti aspetti, e credo proprio che i giocatori saranno davvero entusiasti di conoscerlo". Si tratterà di una vecchia conoscenza dei fan della serie di Titanfall? Oppure di un eroe completamente nuovo? Degli indizi (in un senso o nell'altro) li offre lo stesso Grenier nel ricordare come Apex Legends sia ambientato nel medesimo universo Titanfall e ne mutui alcune meccaniche di gameplay, come il cavo di Pathfinder.

Per scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Respawn, non ci resta che attendere fino alle ore 19:00 di giovedì 22 luglio e assistere allo spettacolo digitale dell'EA Play Live. Nel frattempo, vi ricordiamo che la sussidiaria di EA ha da poco annunciato l'evento Thrillseekers di Apex Legends, il cui è inizio è fissato per il 13 luglio in coincidenza con il lancio della nuova Mappa Arena.