Apex Legends inaugura il 2021 con l'evento Zuffe Leggendarie

Respawn Entertainment inaugura il 2021 con un evento nuovo di zecca per Apex Legends: denominato Zuffe leggendarie, inizia alle 5 del mattino di martedì 5 gennaio e introduce un bel po' di novità.

Zuffe Leggendarie porta con sé, innanzitutto, una nuova tipologia di gioco a tempo limitato, la modalità "invasione" Capsule a catinelle. Si tratta della classica battle royale, ma con moltissime capsule in più. Subito dopo il lancio dalla navicella, troverete un gruppo di quattro capsule sulla mappa e ad ogni round se ne aggiungeranno delle altre. Ciascuna capsula conterrà un'arma con dotazione completa, il cui livello cambierà a seconda del round. L'evento porta con sé anche il Ring di Pathfinder, sul quale le armi non sono consentite. Per mandare KO gli avversari dovete dargliele di santa ragione! Il simpatico robot, tra l'altro, è stato recentemente protagonista di un nuovo corto della serie Storie dalla Frontiera.

Zuffe Leggendarie introduce un set di 24 oggetti cosmetici a tema. Ciascuno di essi sarà disponibile per l'acquisto diretto (con monete Apex o metalli creazione) e nei Pack di Zuffe leggendarie per l'intera durata dell'evento. Ogni Pack conterrà un oggetto collegato all'evento e due normali oggetti cosmetici. Collezionando tutti i 24 oggetti dell'evento, sbloccherete il Set cimelio di famiglia di Gibraltar. Una volta terminato l'evento, il set potrà essere creato con i frammenti cimelio. Zuffe Leggendarie introduce anche un nuovo percorso a premi con nuove personalizzazioni da sbloccare: potrete ottenere fino a 1.000 punti al giorno e le sfide cambieranno ogni 24 ore. Completarle vi aiuterà inoltre a far salire di livello il pass battaglia.