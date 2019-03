Apex Legends incontra Avengers: Endgame in un nuovo trailer fan-made

Pochi giorni fa Disney e Marvel Entertainment hanno pubblicato un nuovo trailer di Avengers: Endgame, evento cinematografico del 2019 nel quale culmineranno tutte le storie narrate negli ultimi undici anni nel Marvel Cinematic Universe. Nel frattempo, nel mondo videoludico si sta scatenando un fenomeno da oltre 50 milioni di giocatori: Apex Legends.

Un giocatore ha quindi ben pensato di unire le due cose e di creare un nuovo filmato: nel farlo, ha conservato l'audio del trailer di Avengers: Endgame e ha sostituito le immagini con quelle tratte dal battle royale di Respawn Entertainment. Il risultato è un mash-up ben riuscito, caratterizzato da un ottimo montaggio e da una buona sincronizzazione del labiale. Il trailer ha ben presto ottenuto il consenso di numerosi videogiocatori. Giudicate voi stessi guardandolo in cima a questa notizia e non dimenticate di farci sapere cosa ne pensate nei commenti!

Nel frattempo, la comunità di gioco di Apex Legends è ancora in attesa del debutto della Stagione 1 e del primo Battle Pass. I nuovi contenuti erano attesi per il 12 marzo, ma la compagnia californiana ha fatto sapere che bisognerà attendere ancora un altro po'. Stando alle indiscrezioni più insistenti, l'inizio della stagione sarà accompagnato dall'arrivo del nuovo personaggio Octane. Nei giorni scorsi, intanto, sono apparse delle pedane sulla mappa di gioco, che i giocatori hanno già cominciato ad utilizzare in maniera creativa.