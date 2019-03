Apex Legends: infranto il record di uccisioni di squadra durante un torneo

Il tornei Code Red sono sempre ricchi di sorprese ed estremamente competitivi, ma nessuno s'aspettava che sarebbe stato infranto un record di Apex Legends. Eppure, così è stato!

Durante uno dei match della competizione, il team composto da tevDesertuk, Fyzu e Wrugb ha messo a segno, in totale, la bellezza di 46 uccisioni, infrangendo il precedente record di 41 eliminazioni fatto registrare su PC. TevDesertuk, nei panni di Wraith, ha messo fuori gioco ben 20 nemici, mentre Fyzu ne ha eliminati 16 sfruttando le abilità della nuova leggenda Octane. Wrugb, che ha invece optato per Bangalore, ha sconfitto 10 avversari. Mai nessun team era arrivato a tanto in Apex Legends!

I tre ragazzi, subito dopo l'impresa, sono corsi a festeggiare su Reddit condividendo una breve clip tratta dagli istanti finali della partita. Molti lettori, in ogni caso, si sono dimostrati scettici, pertanto poco dopo hanno pubblicato anche l'intero match su YouTube: se siete curiosi, potete guardarlo in cima a questa notizia!

Cosa ne pensate? Qual è il miglior risultato che avete raggiunto assieme ai vostri fidati compagni? Fatecelo sapere tra i commenti! Se siete alla ricerca di consigli, sappiate che tra le nostre pagine trovate un video con i punti strategici di Apex Legends. Alcuni fan, intanto, sono sicuri di aver avvistato una nuova arma...