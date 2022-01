Apex Legends, inizia la Ribellione! Il trailer di lancio della Stagione 12 con Mad Maggie

A pochissimi giorni dal lancio di Ribellione, la Stagione numero 12 di Apex Legends, Electronic Arts e Respawn Entertainment ci hanno dato un corposo assaggio di quello che possiamo aspettarci con un nuovo, adrenalinico trailer in computer grafica che vede come protagonista assoluta Mad Maggie, la nuova leggenda.

Mad Maggie, una spietata signora della guerra punk-rock, oltre che uno dei criminali più folli di tutta la Frontiera, deve lottare per rimanere in vita dopo essere stata condannata a morte in combattimento negli Apex Games. Il trailer di lancio, visionabile in apertura di notizia, ci dà un assaggio delle abilità che sarà in grado di scatenare in battaglia, oltre che dei cambiamenti che la mappa galleggiante Olimpo subirà nella prossima stagione.

Oltre a Mad Maggie, Ribellione introdurrà anche una modalità a tempo limitato chiamata Controllo: disponibile per le prime tre settimane della Stagione, inviterà i giocatori a sfidarsi in partite 9v9 con l'obiettivo di conquistare le zone chiave della mappa e la consapevolezza di poter rientrare in gioco all'infinito. Non mancheranno neppure un Pass Battaglia nuovo di zecca con tante ricompense inedite da sbloccare, come skin leggendarie e olospray, e una nuova Stagione Classificata dedicata ai giocatori più competitivi.

Maggiori dettagli su Apex Legends: Ribellione saranno rivelati nei prossimi giorni, fino al lancio ufficiale fissato per l'8 febbraio per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Origin e Steam.