Apex Legends: è iniziata la Stagione 2, ecco le ricompense del Pass Battaglia

La tanto attesa Stagione 2 di Apex Legends è ufficialmente inziata, ed Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno svelato tutti i dettagli riguardanti le ricompense che i giocatori potranno ottenere acquistando il nuovo Pass Battaglia.

Come di consueto sarete chiamati ad affrontare e superare delle apposite Sfide con cui ottenere XP pass battaglia bonus e salire di livello più in fretta. Avrete quindi accesso a skin leggendarie uniche e metalli per costruire oggetti leggendari a propria scelta. Ma sono presenti anche altri elementi cosmetici e di contorno, tra cui:

Pacchetti Musica - Scegli la musica da ascoltare in fase di lancio e alla vittoria, con i nuovi pacchetti musica;

Emote - Lanciati nell'arena in modo ancora più spettacolare con i nuovi emote;

Schermate di caricamento - Scopri come personalizzare le schermate di caricamento di Apex Legends;

Skin Oro di Gibraltar, la skin Prodezza di Bangalore, skin Mina Vagante di Wattson, la skin Corazzata di Pathfinder e la skin Minaccia nemica per lo Spitfire quando acquisti il pass battaglia;

Cinque Pack Apex;

Contatori stagionali per ciascuna Leggenda.

Il Pass Battaglia è acquistabile ora al costo di 950 monete Apex, ma è disponibile anche un bundle da 2.800 monete Apex con cui potrete ottenere accesso ai successivi 25 livelli della seconda stagione. Trovate ulteriori dettagli sul sito ufficiale del titolo.

Apex Legends è disponibile ora in formato free-to-play su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per provare la Stagione 2 del gioco avrete bisogno di scaricare un aggiornamento da 20GB.