Apex Legends per iOS e Android: la versione mobile al centro di nuovi rumor

Mentre la community di Apex Legends si interroga sulla nuova ondata di ban che sembra interessare i cheater e gli hacker del battle royale di Respawn dopo il lancio dell'update 1.1, sui principali social e forum videoludici dedicati allo sparatutto multiplayer di EA tengono banco i nuovi rumor sulla versione mobile.

Più volte suggerita dagli stessi sviluppatori statunitensi capitanati da Vince Zampella e dagli analisti di settore, la trasposizione per sistemi iOS e Android di Apex Legends torna infatti al centro del dibattito "grazie" alla pubblicazione della trascrizione delle parole pronunciate dall'amministratore delegato di Electronic Arts, Andrew Wilson, a margine dell'ultima riunione con gli investitori.

In sede di presentazione dei risultati finanziari ottenuti dal colosso videoludico americano nei primi mesi del 2019, il CEO di EA ha infatti affrontato l'argomento Apex Legends affermando senza mezzi termini che "come ho detto in precedenza, stiamo cercando di portare il gioco su sistemi mobile e di introdurre il cross-play nel tempo, e mi aspetto che anche questo titolo riesca a ottenere un successo straordinario in Asia".

Lo straordinario successo delle versioni mobile di PUBG e Fortnite Battaglia Reale, di conseguenza, avrebbe spinto i vertici di Electronic Arts ad attivarsi per realizzare al più presto una versione "portatile" di Apex Legends, come suggerisce lo stesso Wilson concludendo il suo intervento con un inequivocabile "siamo in conversazioni (con un'altra casa di sviluppo o con gli stessi autori di Respawn, ndr) riguardo a questo". Nel frattempo, consigliamo a chi è interessato di stare attento alle false app mobile di Apex Legends che circolano in rete e che potrebbero mettere a rischio la salute del vostro smartphone e la sicurezza dei vostri dati personali.