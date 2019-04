Apex Legends:la patch 1.1 consente di riformare la stessa squadra della partita precedente

Dopo un breve periodo di manutenzione dei server su PC, PS4 e Xbox One, i vertici di Respawn Entertainment confermano il lancio dell'aggiornamento 1.1 di Apex Legends e stilano la lista delle migliorie e delle ottimizzazioni introdotte.

Oltre alla consueta lenzuolata di interventi compiuti per risolvere i bug e i glitch riscontrati dalla community (tra cui l'exploit del Drone di Lifeline), l'ultimo update del nuovo fenomeno videoludico di EA introduce una delle funzionalità più richieste dalla community dello sparatutto multiplayer, ovvero la possibilità di riformare ingame la stessa squadra di una partita appena disputata.

Tale opzione può essere richiamata utilizzando i due nuovi pulsanti presenti nella schermata della lobby: per ricreare il team di Leggende con cui ci si è cimentati nella precedente sfida tra le architetture sci-fi di Kings Canyon basterà invitare i giocatori della partita appena conclusa e attendere la loro risposta. Chi vorrà, potrà perciò invitare solo uno dei membri della squadra e servirsi del matchmaking classico per riempire il terzo slot.

Tra gli altri interventi compiuti da Respawn con l'aggiornamento 1.1 di Apex Legends, citiamo l'introduzione del pulsate Mute durante l'introduzione e la selezione della Leggenda, di un nuovo sistema per segnalare i cheater, dei miglioramenti all'interfaccia, delle opzioni per impostare la grafica su PC e la risoluzione del fastidioso bug che provocava l'erronea attivazione della piattaforma di salto di Octane una volta utilizzata l'abilità Into the Void di Wraith.