Apex Legends, leak dell'evento di Halloween: in arrivo una modalità 'spettrale'

Approfittando dell'ultimo aggiornamento di Apex Legends con il Cross-Play, i dataminer dello sparatutto gratuito di Respawn scoprono la presenza di diversi file inattivi che preannunciano l'arrivo di un'importante modalità a tempo in coincidenza dell'evento di Halloween.

La prossima attività della Stagione 6 di Apex Legends con Rampart, a detta dei dataminer, dovrebbe chiamarsi Shadow Royale e consentire alle Leggende di trasformarsi in fantasmi erranti per accedere ad abilità uniche. Le porzioni di codice scovate tramite il datamining di Apex Legends descrivono Shadow Royale come una modalità che trasformerà Canyon dei Re in una landa infernale popolata da fantasmi che daranno la caccia alle Leggende che sapranno sopravvivere a questa orda di creature della notte.

I giocatori abbattuti si trasformeranno così in spettri: in questa nuova forma, le Leggende avranno l'opportunità di attingere a un ventaglio ancora più ampio di poteri e abilità, come la scalata infinita, il doppio salto o la capacità di sfondare le porte. Chi verrà tramutato in Ombra vedrà inoltre rigenerarsi automaticamente la salute e rianimare velocemente i compagni di squadra abbattuti.

Nell'attesa di ricevere una conferma o una smentita ufficiale da parte di Respawn, vi ricordiamo che le attività più recenti condotte dai dataminer hanno contribuito ad alimentare i leak sull'arrivo di Horizon in Apex Legends.