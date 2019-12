Apex Legends: un leak svela l'arrivo di interessanti modifiche alle armature

A pochi giorni dal debutto in Apex Legends dell'evento natalizio con tantissime ricompense gratuite e una nuova modalità a tempo, i dataminer hanno scovato tra gli ultimi file di gioco alcuni riferimenti alle possibili modifiche che potrebbero a breve interessare le corazze.

Il leak in questione parla infatti della possibilità di comprendere senza dover necessariamente sparare al nemico quale tipologia di corazza stia indossando, così da decidere se darsi alla fuga o continuare a lottare ancor più velocemente. Vi sarà sicuramente capitato di imbattervi in un nemico con una corazza molto più rara della vostra e morire, quindi potete facilmente intuire come una simile modifica possa avere un impatto decisivo sul gameplay del battle royale targato Respawn Entertainment.

Purtroppo non è chiaro se e quando tale modifica verrà ufficialmente introdotta nello sparatutto in prima persona ed è probabile che i giocatori dovranno attendere fino al debutto della Stagione 4, che dovrebbe avvenire tra gennaio e febbraio 2020.

Sapevate che a breve potrebbe arrivare il supporto alla visuale in terza persona in Apex Legends? Vi ricordiamo inoltre che EA e Respawn hanno svelato le Global Series di Apex Legends con montepremi da 3 milioni di dollari.