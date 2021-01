Apex Legends: un leak svela l'arrivo della modalità Deathmatch?

Respawn Entertainment ha promesso che la Stagione 8 di Apex Legends avrebbe riservato ai suoi fan delle gradite sorprese e, stando ai nuovi leak trapelati in rete, pare proprio che il celebre Battle Royale si arricchirà nelle prossime settimane di contenuti inediti alquanto interessanti.

Shrugtal, leaker ritenuto particolarmente affidabile riguardo alle novità di Apex Legends, ha svelato in anticipo su Twitter quelli che sembrano essere i programmi di Respawn per la Stagione 8, che ricordiamo prenderà il via durante il mese di febbraio. Stando a quanto dichiarato dal dataminer, Apex si prepara ad accogliere un'intrigante modalità in stile Team Deathmatch 3v3 che i giocatori potranno provare all'interno della mappa King's Canyon. Trattandosi di un'area particolarmente estesa, questa verrà suddivisa per l'occasione in diverse zone ed arene all'interno delle quali i giocatori si affronteranno faccia a faccia. Si tratterebbe sicuramente di una variante interessante che potrebbe risultare di particolare gradimento a chi preferisce match più brevi ed intensi.

Per quanto in passato Shrugtal si sia dimostrato una fonte affidabile, vi invitiamo come di consueto ad attendere che siano gli sviluppatori di Respawn ad annunciare tutte le novità in arrivo con la prossima Stagione del Battle Royale. Pochi giorni fa è intanto stata introdotta la modalità Zuffe Leggendarie che vi consente di guadagnare tante ricompense gratis.