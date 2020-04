Apex Legends: un leak svela l'edizone fisica dedicata a Pathfinder

Sembra proprio che Respawn Entertainment voglia dedicare un'edizione fisica di Apex Legends ad ogni singola leggenda presente nel gioco e, stando a quanto mostrato da alcuni dataminer sui social network, il prossimo protagonista di una versione scatolata del battle royale sarà Pathfinder.

L'agile robot dotato di rampino sarà quindi al centro del nuovo pacchetto, al solito contenente un bel po' di oggetti esclusivi. Acquistando il bundle dedicato a Pathfinder, infatti, riceverete i seguenti contenuti:

"Full Metal Robot", costume leggendario per Pathfinder

"First Blood", mimetica leggendaria per il fucile d'assalto energetico Havoc

"Molotov Cocktail", ciondolo per le armi

"Lone Bot", badge per la personalizzazione del profilo pubblico

1.000 Apex Coin

Si tratta quindi di una quantità di contenuti pressoché identica a quanto visto nelle edizioni dedicate a Bloodhound, Lifeline ed Octane. Non è da escludere che l'uscita del bundle sia prevista nel corso delle prossime settimane, magari in concomitanza con il debutto della Stagione 5 di Apex Legends. Un acquisto del genere potrebbe infatti fare gola a tutti i giocatori intenzionati all'acquisto del prossimo Season Pass, il cui costo è di circa 950 gettoni. Purtroppo non conosciamo ancora il prezzo di vendita ufficiale del pacchetto, il quale dovrebbe essere venduto a poco meno di 20 euro.

