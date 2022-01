Apex Legends: un leak svela il peso della versione PS5, novità in arrivo?

A più di un anno dall'uscita delle console di ultima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S, sono ancora diversi i free to play che, sebbene siano particolarmente giocati dal pubblico, non hanno ancora ricevuto un upgrade gratuito. Tra questi troviamo anche Apex Legends, shooter di Respawn che presto potrebbe aggiornarsi.

Ad anticipare l'annuncio di una versione PlayStation 5 è stato come al solito l'account Twitter PlayStation Game Size, che ha fiutato la presenza dell'edizione next-gen del gioco sui database Sony. Stando a quanto dichiarato dall'ormai conosciutissimo profilo sul social network azzurro, la versione PlayStation 5 del battle royale avrà un peso superiore agli 80GB e non si conoscono al momento i dettagli specifici sulla data d'uscita. Visto l'arrivo del prodotto nel database, però, non è da escludere che l'annuncio di Apex Legends su PS5 e Xbox Series X|S, già protagonista di qualche leak settimane fa, non sia così lontano.

Purtroppo la presenza del gioco nei database di Sony non implica la possibilità di scoprire la descrizione del prodotto e non è chiaro quali potrebbero essere le migliorie di questa versione oltre a quelle che riguardano il comparto grafico. In ogni caso ci aspettiamo anche il supporto al DualSense e forse ai 120Hz.

