Apex Legends: un leak svela le prossime skin gratis per gli utenti PS Plus

A pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo Pacchetto Celebrativo di Fortnite in esclusiva per gli abbonati a PlayStation Plus, ecco che arrivano nuove indiscrezioni sul prossimo contenuto di Apex Legends, il cui arrivo potrebbe essere previsto per le prossime settimane.

Grazie all'incessante lavoro dei dataminer è infatti apparsa in rete una piccola immagine che ci consente di dare una prima occhiata alle prossime skin dedicate a Gibraltar e Crypto, i quali potranno rifarsi il look al debutto di questo nuovo pacchetto. Non è chiaro se all'interno del DLC siano compresi anche altri contenuti come badge esclusivi o mimetiche per la personalizzazione delle armi e, per scoprirlo, è molto probabile che si debba attendere l'arrivo del contenuto sul PlayStation Store.

Vi ricordiamo che questa non è certo la prima collaborazione tra Respawn Entertainment e Sony, dal momento che sono diversi i pacchetti di skin e altri oggetti che hanno fatto il proprio debutto sullo store digitale di PlayStation in esclusiva per tutti gli utenti con un abbonamento attivo a PlayStation Plus.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sull'uscita del pacchetto, vi invitiamo a dare uno sguardo alle ultime indiscrezioni sulla Stagione 5 di Apex Legends, la quale potrebbe includere novità a tema Titanfall 2.