Apex Legends: leak svela le skin a tema Halloween di Wraith, Bangalore, Wattson e Crypto

Dopo averci svelato il possibile ritorno del Canyon dei Re in un'inedita versione notturna, i dataminer di Apex Legends sono tornati alla riscossa con nuove informazioni sull'evento di Halloween del battle royale.

Oltre alla nuova modalità a tempo limitato, infatti, alcuni utenti sono riusciti ad estrarre dall'ultimo aggiornamento del gioco numerose immagini che ritraggono alcune delle leggende con i loro nuovi costumi a tema Halloween. Tra questi troviamo anche Wattson e Crypto travestiti da vampiri, Bangalore con un costume in stile messicano dedicato alla morte, Caustic in versione pagliaccio e Wraith con un cappello da strega. A questi va aggiunta anche la skin di Gibraltar ispirata al mostro di Frankenstein, oggetto di leak qualche settimana fa.

Purtroppo non è ancora chiaro quali siano le modalità di sblocco di tali contenuti, ma è molto probabile che vadano obbligatoriamente acquistati nel negozio oggetti. Non è da escludere che nel corso dell'evento vengano messi a disposizione dei giocatori alcuni forzieri Apex gratuiti e contenenti oggetti casuali dell'evento, proprio come visto in Voidwalker.

