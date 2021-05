Apex Legends Legacy, la Stagione 9 disponibile da oggi: il trailer del Pass Battaglia

La Stagione 9 di Apex Legends, descritta da Respawn come la più ricca di sempre per il suo celebre Battle Royale, è cominciata proprio oggi e i giocatori possono finalmente scoprire tutte le grandi novità incluse nell'aggiornamento "Legacy".

Tra le principali sorprese di questa nuova Season troviamo sicuramente la modalità Arena, che da oggi rappresenta una valida alternativa alla classica Battle Royale. Si tratta sostanzialmente di un Team Deathmatch a cui potranno prendere parte due team da tre giocatori. Le partite si concluderanno al meglio dei tre round, e verranno disputate all'interno di nuove mappe appositamente create da Respawn, tra cui Guastafeste e Condotto Fasico.

Un'altra gradita novità è rappresentata dall'esordio dell'audace e spietata Kairi "Valkyrie" Imahara, figlia di Titan della serie di Titanfall, e di cui abbiamo potuto ammirarne recentemente le abilità in battaglia.

Troviamo poi tanti nuovi contenuti cosmetici da sbloccare con il nuovo Pass Battaglia, a cui Respawn ha dedicato il nuovo trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Completando le nuove sfide giornaliere e settimanali potrete sbloccare subito la skin leggendaria Via del serpente per la Spitfire e tre nuove skin leggenda rare, oltre a tante altre piccole chicche estetiche presentate nel filmato. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo al nostro Speciale tutto dedicato alla Stagione 9 di Apex Legends.