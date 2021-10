Apex Legends: la nuova Leggenda Ash in azione in un video leak

Con l'inizio della Stagione Escape, Apex Legends dà il benvenuto ad Ash, nuova Leggenda dello sparatutto online e volto familiare per chi ha avuto il piacere di giocare Titanfall 2. Un video leak ha mostrato in anticipo la cyber-cacciatrice e le sue abilità sul campo di battaglia.

Il filmato, a cui potete dare uno sguardo seguendo questo collegamento, offre una panoramica completa sul personaggio, mostrandoci le emote, le pose, le varie skin e tutte le altre opzioni di cui disporremo per personalizzare la cacciatrice dal punto di vista estetico. Non manca poi uno showcase del gameplay, con cui possiamo per la prima volta osservare l'arma imbracciata da Ash e le abilità speciali con cui potremo cogliere di sorpresa i nostri avversari.

Un secondo video, raggiungibile a questo link, passa invece in rassegna tutti i premi che sarà possibile riscattare all'interno del nuovo Battle Pass di Apex Legends e della nuova Stagione Escape a tema tropicale. Entrambi i filmati mostrano dei watermark piuttosto invasivi a schermo, ma non impediscono di dare uno sguardo anticipato a tutte le novità a cui Respawn ha lavorato per espandere ulteriormente il suo celebre Battle Royale.

Apex Legends ha recentemente beneficiato di un grande boost di spettatori su Twitch, dove è riuscito a superare, almeno momentaneamente, anche COD Warzone e Fortnite.