Apex Legends: il nuovo eroe della Stagione 2 sarà il fratello di Bangalore?

Dal profilo Twitter ufficiale di Respawn Entertainment, i responsabili dei canali social della sussidiaria californiana di Electronic Arts ci offrono degli importanti indizi sulla Leggenda che dovrebbe rimpolpare il roster di personaggi di Apex Legends all'inizio della Stagione 2 su PC, PS4 e Xbox One.

I ragazzi di Respawn hanno infatti pubblicato un documento dedicato a Bangalore, svelando come il suo vero nome sia Anita Williams e le attività compiute nella sua pregressa esperienza nei corpi speciali IMC insieme a suo fratello, il Tenente Jackson Williams.

Il lungo dossier di Bangalore si conclude con il resoconto dell'abbattimento della navicella di supporto ISM Hestia e della caduta di Jackon dal velivolo, un evento immortalato nel render che campeggia a inizio articolo e che ha accompagnato il lancio di Apex Legends.

Il mancato recupero del Tenente Williams da parte della IMC offre a Respawn lo spunto narrativo per lanciare un importante quesito per i fan del loro sparatutto multiplayer: il fratello di Bangalore è davvero caduto in battaglia o, al contrario, è riuscito a sopravvivere e si appresta a ritornare in servizio come nuova Leggenda?

La Stagione 2 di Apex Legends sarà svelata all'EA Play, l'evento organizzato da Electronic Arts per celebrare l'inizio dell'E3 2019 con streaming, interviste, reveal trailer e gameplay che saranno trasmessi nella sola giornata di sabato 8 giugno. Sempre durante l'EA Play avremo modo di ammirare le prime scene di gioco di Star Wars Jedi Fallen Order, l'ambiziosa avventura sci-fi in sviluppo sempre presso gli studi di Respawn e la cui uscita dovrebbe avvenire il 15 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.