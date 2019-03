Apex Legends e la lentezza dei server: Respawn investiga sul problema

Il crescente numero di utenti che giocano ad Apex Legends per cimentarsi con le sfide battle royale del nuovo fenomeno videoludico del momento non sembrano giovare alla "salute" delle infrastrutture di rete di Respawn, come confermano le numerose lamentele per la lentezza dei server sperimentata dalla community.

Approfittando dell'ultimo diario di sviluppo e dell'annuncio dei 355.000 cheater bannati su PC, gli autori statunitensi al seguito di Vince Zampella affermano di essere già a conoscenza del problema e di essere impegnati a risolverlo al più presto per garantire un'esperienza di gioco soddisfacente agli esploratori di Kings Canyon, specie in vista dell'ormai imminente apertura della Stagione 1 e del lancio del primo Battle Pass.

"Abbiamo letto i vostri rapporti e stiamo cercando di restringerne le cause e apportare dei miglioramenti", spiegano i ragazzi di Respawn confermando di aver ricevuto molte segnalazioni di problemi legati alla lentezza dei server di Apex Legends, specie nelle fasi iniziali della partita che coincidono inevitabilmente con i più alti picchi di traffico dati.

"Se tutto ciò potesse essere risolto investendo del denaro su un numero maggiore di server o su un'infrastruttura più veloce, lo faremmo di sicuro ma sfortunatamente non esiste una formula magica per questo genere di problemi", spiegano candidamente i ragazzi della sussidiaria a stelle e strisce di Electronic Arts prima di aggiungere che "ci stiamo rimboccando le maniche e scavando a fondo per venire a capo della questione. Vi terremo aggiornati su ogni nostro progresso".

Attendiamo perciò di capire come si attiveranno i programmatori di Respawn per velocizzare i server di Apex Legends: nel frattempo, vi rimandiamo alla lettura degli ultimi approfondimenti dedicati alle indiscrezioni sulle aggiunte e sulle novità che dovrebbero caratterizzare la Stagione 1 del battle royale di EA, dalle Leggende inedite alle nuove modalità Notturna e Classificata.