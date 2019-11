Apex Legends: il level cap sta per aumentare, più loot box gratis per tutti

Con un nuovo post sul sito ufficiale, Respawn Entertainment ha annunciato l'arrivo di una vera e propria rivoluzione per il sistema di progressione di Apex Legends, grazie al quale verrà sensibilmente incrementato il level cap, attualmente fissato a 100.

A partire dal 3 dicembre 2019, giorno d'uscita dell'aggiornamento, i giocatori potranno ottenere esperienza fino a raggiungere il livello 500. Man mano che si scaleranno i nuovi livelli si avrà anche accesso a nuovi forzieri Apex gratuiti e a nuovi badge del livello profilo. Le novità però non finiscono qui, dal momento che gli sviluppatori introdurranno nuovi ciondoli per le armi che potranno essere trovati all'interno dei forzieri o acquistati direttamente nel negozio. Vi saranno in totale 36 nuove decorazioni, tutte ispirate a personaggi e oggetti del mondo di gioco.

Dal momento che con il nuovo sistema i giocatori che raggiungeranno il livello 100 potranno ottenere ora 54 pacchetti e non 40, chiunque abbia raggiunto il vecchio level cap prima dell'arrivo del prossimo aggiornamento verrà premiato con 14 Forzieri Apex gratuiti. Un'altra modifica retroattiva riguarda la riduzione del quantitativo di punti esperienza necessari a salire dal livello 20 al 58. Per questo motivo, al lancio della patch otterrete in maniera automatica un bel po' di livelli extra.

Riassumendo, quindi, dal 3 dicembre 2019 si potranno ottenere gratuitamente le seguenti ricompense:

Dal livello 2 al livello 20: un Pack Apex ad ogni livello

Dal livello 22 al livello 300: un Pack Apex ogni due livelli

Dal livello 305 al livello 500: un Pack Apex ogni cinque livelli

Si potranno ancora ricevere 600 Token Leggenda ad ogni nuovo livello

Le ricompense dei Pack Apex saranno assegnate retroattivamente

Non ci sono invece novità sull'evento di Natale in Apex Legends, confermato in diverse occasioni da parte degli sviluppatori.