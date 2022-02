Apex Legends: Mad Maggie fa il suo ingresso nell'Arena nel nuovo gameplay trailer

Respawn Entertainment ed Electronic Arts ci offrono un altro assaggio della Stagione 12 di Apex Legends con un nuovo trailer che mostra l'ingresso della nuova Leggenda Mad Maggie nell'Arena.

Signora spietata della guerra e autoproclamatasi combattente per la libertà, Mad Maggie si ritrova in Apex Legends: Ribellione costretta a diventare la nuova Leggenda degli Apex Games come punizione per i suoi feroci attacchi nella Frontiera. Nonostante l'ingresso nell'Arena sia una condanna a morte, Maggie cerca di ribaltare la situazione sui suoi aspiranti carnefici e far crollare i giochi.

Il gameplay trailer ci permette di dare uno sguardo alle potenti abilità di Mad Maggie in azione:

Passiva - L'ira dei Signori della Guerra: Maggie può sentire quando c'è sangue nell'acqua. Quando infligge danni ai suoi nemici, questi vengono evidenziati per un breve periodo di tempo, rendendole più facile rintracciarli. E non preoccuparti di correre: Maggie si muove ancora più velocemente quando porta un fucile a pompa;

L'inizio della Stagione 12 di Apex Legends è fissato per l'8 febbraio su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Origin e Steam. Oltre a Mad Maggie, introdurrà anche dei cambiamenti alla mappa Olimpo, la modalità a tempo limitato Controllo, un Pass Battaglia nuovo di zecca, una nuova Stagione Classificata e altro ancora. Scoprite tutti i dettagli della Stagione 12: Ribellione di Apex Legends.