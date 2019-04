Apex Legends: il momento magico è finito? Crisi di numeri per il Battle Royale

Apex Legends ha vissuto davvero un periodo d'oro soprattutto durante il primo mese dall'uscita. Il Battle Royale degli autori di Titanfall ha infatti macinato numeri impressionanti, raggiungendo quota 50 milioni di giocatori in pochissimo tempo e tallonando i numeri di Fortnite, un gigante del genere.

Niente dura per sempre però, ed è in quest'ottica che probabilmente va visto il declino a cui sembra andare incontro il Battle Royale di Respawn nell'ultimo periodo. Alcune patch non troppo indovinate e dei bug piuttosto fastidiosi, hanno fatto sì che l'interesse generale sul gioco calasse di molto, e infatti i numeri non mentono.

Dal picco di 200.000 visualizzazioni su Twitch nelle prime settimane, attualmente la media sulla quale si è attestato Apex Legends è di circa 50.000, e la maggior parte della community si è nuovamente spostata proprio su Fortnite.

Il colosso di Epic Games infatti continua ad essere preferito, sia per via della sua facilità d'utilizzo, sia perché con aggiornamenti che arrivano ormai su base settimanale, c'è sempre qualcosa di nuovo da fare. Senza considerare poi l'arrivo della Coppa del Mondo di Fortnite, che catalizzerà l'attenzione dei Pro Player, ed anche Dr. Disrespect ha predetto la fine di Apex Legends, dandola come sempre più vicina.

Il titolo di Respawn insomma, dopo un ottimo avvio che ha sorpreso praticamente tutti, fatica a mantenere il passo della concorrenza. Si è davvero trattato di un fuoco di paglia?