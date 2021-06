Apex Legends: la mappa Canyon dei Re ritorna con l'Evento Collezione Genesi

Nell'ottica di un costante rinnovamento dell'esperienza di Apex Legends, i ragazzi di Respawn tornano ad accogliere i fan del battle royale nella "storica" mappa Canyon dei Re per sancire l'inizio la prossima fase ingame legata all'Evento Collezione Genesi.

La sussidiaria di Electronic Arts prosegue così il supporto alla Stagione 9 Origini di Apex Legends riaccogliendo i giocatori nelle mappe originali di Canyon dei Re e Confini del Mondo. Nel corso del nuovo evento, gli emuli delle Leggende devono collezionare 24 oggetti cimentandosi in sfide inedite che avranno come teatro di battaglia le ambientazioni originarie dello sparatutto gratuito.

Le ricompense da ottenere per tutta la durata dell'evento ripercorreranno idealmente la storia delle Valkyrie e degli altri protagonisti dell'FPS competitivo, dando così modo ai giocatori di "scoprire quanto è importante il passato". Il conseguimento degli obiettivi fissati dall'evento sbloccherà l'accesso al Set cimelio di famiglia "Curva della morte" di Revenant. Per poter partecipare all'iniziativa, basta accedere in modalità Battle Royale e attendere l'ingresso in partita negli scenari di Canyon dei Re e Confini del Mondo: chi lo desidera, ovviamente, potrà combattere per la gloria a Skull Town nella modalità Arene.

L'evento Collezione Genesi di Apex Legends partirà ufficialmente martedì 29 giugno su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S: in cima alla notizia trovate il filmato di presentazione della nuova fase ingame della Stagione 9 Origini.