Apex Legends, nuova mappa ed evento Monster Whitin: i dataminer indagano

Mentre proseguono i test per Apex Legends Mobile, gli ultimi aggiornamenti pubblicati da Respawn Entertainment sembrano aver portato con sé un'interessante selezione di informazioni celate nel codice di gioco del battle royale.

Indagando come di consueto, i dataminer hanno in particolare identificato dei riferimenti ad una nuova mappa in arrivo nella modalità Arena. Denominata "Encore", quest'ultima si mostra nell'immagine che potete trovare direttamente in calce a questa news. Ma sembra che l'arena sia pronta ad ospitare anche un'ulteriore novità, con il dataminer "Shrugtal" che evidenzia l'inclusione nei file di Apex Legends di riferimenti a scontri di tipo 4v4 e 5v5.

Il noto indagatore di codici non si ferma e prevede anche le tempistiche per i prossimi step evolutivi del battle royale. Secondo il calendario condiviso da quest'ultimo, le Leggende dovrebbero attendersi questi passaggi:

Bloodhound Story Event : 28 settembre;

: 28 settembre; Mostri: 12 ottobre;

Teaser della mappa: 14 ottobre;

Altri teaser: 18 ottobre;

Shadow Royale: 26 ottobre;

A chiudere l'ondata di anticipazioni offerta dal dataminer troviamo infine la previsione di un evento speciale denominato. Con una durata di ben tre settimane, quest'ultimo dovrebbe proporre una rassegna di 40 item differenti da sbloccare, tra charm, pose, skin e molto altro ancora.Ovviamente, ricordiamo che quanto avvistato dai dataminer non sempre è destinato ad apparire effettivamente in-game: per saperne di più, sarà dunque necessario attendere la prossima mossa del team di Respawn, attualmente al lavoro sulla versione PS5 e Xbox Series X|S di Apex Legends