Apex Legends: meteore su Capitol City, si tratta di un teaser della Stagione 4?

Fatta eccezione per i diversi eventi a tempo limitato di Apex Legends, non si ha ancora alcuna notizia sui contenuti in arrivo nel battle royale di Respawn Entertainment al debutto della Stagione 4, la cui uscita dovrebbe avvenire nel giro di qualche settimana. Sembra però che qualcosa di molto strano stia accadendo a Capitol City.

Aggirandosi per la grande città della mappa Confini del Mondo, alcuni giocatori hanno infatti avvistato delle misteriose meteore. Inizialmente si presumeva fosse semplicemente un bug del gioco ma, analizzando con attenzione il fenomeno e la cura con la quale sono stati realizzati i corpi in caduta, è sembrato chiaro come si trattasse di una sorta di evento in gioco che potrebbe avere dei collegamenti con l'imminente quarta stagione. È ancora presto per pensare a cosa stia per accadere, ma non è da escludere che siano in arrivo meteore dalle dimensioni più grandi che potrebbero radere al suolo uno o più punti d'interesse della mappa, così da permettere agli sviluppatori di introdurre nuove aree di gioco.

In attesa di scoprire quali saranno gli eroi, le armi e le altre novità in arrivo con la Stagione 4, vi ricordiamo che da domani alle ore 19:00 avrà il via l'evento Grand Soirée Arcade di Apex Legends, durante il quale potrete tornare al Canyon dei Re e provare la nuova modalità a tempo con telecamera in terza persona.