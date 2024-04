Apex Legends si mette in difesa con questo cosplay oscuro di Catalyst

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Apex Legends per l'attacco hacker durante un torneo. Si teme anche per altre competizioni eSports, ma il free to play di EA Games ha anche tanto altro da dire. Le novità sono numerose e stupende, come lo è anche questo bellissimo cosplay di Catalyst da Apex Legends.

La Stagione 20 di Apex Legends è un punto di svolta che permette al titolo di guardare al futuro. Nella Stagione 20 di Apex Legends ci sono finalmente i 120hz e il supporto al feedback aptico di DualSense. Il cambiamento in arrivo, tuttavia, è epocale.

La battle royale va stretta ad Apex Legends. Il titolo di Respawn intende non limitarsi alla sola battaglia reale e allargare i propri orizzonti con l'arrivo di nuove modalità. Per lo shooter multiplayer sarà una nuova fase, un secondo ciclo di vita anche più promettente del primo. In attesa di saperne di più, siamo al fianco della maga della difesa.

Tressa Crystal Smith è una persona elegante e riservata che proviene da un pianeta con una luna morente. Le sue abilità sono fondamentali per avere successo nella battaglia reale e in questa interpretazione della cosplayer orientale Yaeto siamo in una botte di ferro. Vediamo la Leggenda di Apex in un primo piano e in uno scatto a mezzo busto, mentre tra le mani plasma il suo ferrofluido oscuro.

