Apex Legends: i migliori punti da cui cogliere gli avversari di sorpresa

Cogliere gli avversari di sorpresa è uno dei modi migliori per vincere gli scontri in Apex Legends. In questa mini-guida vi mostreremo alcuni punti della mappa in cui potrete prendere i nemici alla sprovvista.

Sparare dalla posizione giusta può darvi un notevole vantaggio tattico, e nella maggior parte dei casi può fare la differenza tra la vita e la morte. Un approccio molto efficace quando si ingaggiano i nemici che si nascondono nelle capanne e nelle case è quello di provare a sparargli dalle fessure e dalle aperture delle pareti e del tetto, piuttosto che attraverso le porte e le finestre più evidenti.

Partendo da questa idea, un giocatore di Apex Legends ha scoperto che le capanne a due piani di solito hanno anche due tetti, e che dove i due tetti si incontrano c'è quasi sempre un'apertura attraverso la quale è possibile sparare ai nemici all'interno.

Come e dove sparare attraverso le fessure in Apex Legends

Per cogliere di sorpresa i nemici che si trovano all'interno di una capanna dovrete identificare il tetto inferiore, arrampicarvi sopra di esso e quindi individuare la piccola apertura nella parete adiacente, come potete vedere nel filmato proposto in apertura. Da lì, è molto probabile che i nemici all'interno saranno visibili e che ci sarà una buona linea di tiro per colpirli.

La parte migliore di questa tattica, almeno per ora, è che molti giocatori saranno così occupati tenere d'occhio finestre, porte e aperture più ovvie, che non penseranno di coprirsi da quell'apertura. Questo vi consentirà di ferire gravemente gli avversari, e di metterli fuori combattimento prima che possano accorgersi della vostra presenza.

Naturalmente, quando siete voi a entrare nelle capanne, ricordatevi di non trascurare queste fessure per non farvi cogliere alla sprovvista dagli avversari che vorranno utilizzare questa strategia contro di voi.

Se avete bisogno di altri consigli per vincere nel battle royale di Respawn Entertainment, non dimenticate di consultare la nostra guida che vi spiega come cambiare arma velocemente in Apex Legends.