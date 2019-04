Apex Legends: Mirage può sparare da invisibile grazie ad un bug

Nelle ultime ore un giocatore di Apex Legends ha fatto una scoperta che potrebbe essere ben più pericolosa del buffo glitch che coinvolgeva Caustic e Gibraltar.

Il bug in questione riguarda questa volta Wraith e Mirage, i quali possono combinare le proprie Ultimate per rendere l'eroe in grado di generare esche molto pericoloso per una manciata di secondi. Se Mirage attiva infatti la propria abilità definitiva, che lo rende invisibile per un po' senza dargli la possibilità di utilizzare armi, e attraversa i portali creati da Wraith, la leggenda continuerà ad essere invisibile ma sarà anche in grado di sparare per un periodo di 3-5 secondi, abbastanza per eliminare un solo avversario. I dettagli sul bug stanno già diffondendosi tra gli appassionati, è quindi solo una questione di ore prima che giungano anche alle orecchie del team di sviluppo che provvederà a metterci una pezza con il prossimo aggiornamento.

Vi ricordiamo che la patch degli scorsi giorni ha migliorato le caratteristiche di Gibraltar e Caustic oltre a dare qualche ritocco ad armi come l'Havoc, il Longbow, lo Spitfire e il Wingman. Pare inoltre che il gioco sia ora molto meno popolare su Twitch, dove ha dominato persino su Fortnite nelle prime settimane successive al lancio.