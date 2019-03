Apex Legends: missioni in arrivo, lamentele per la progressione del Pass Battaglia

La Stagione 1 di Apex Legends non presenta Sfide/Missioni o cambiamenti alla mappa, due mancanze che hanno fatto arrabbiare non poco la community, tuttavia Respawn ha promesso che questi contenuti arriveranno in futuro ed un leak sembra confermarlo...

Analizzando il codice sorgente dell'aggiornamento che ha dato il via alla Season 1, i dataminer hanno scoperto riferimenti a "Missions/Challenges", ovvero a Missioni e Sfide che dovrebbero fare la loro comparsa probabilmente nel corso della seconda stagione, prevista per l'estate. Respawn ha dichiarato che la mancanza di contenuti nella prima stagione è una scelta voluta per permettere ai giocatori di prendere confidenza con il funzionamento e le principali meccaniche che regolano questo tipo di eventi.

Il Pass Battaglia di Apex Legends ha lasciato insoddisfatta buona parte della community, su Reddit non sono mancate polemiche e lamentele in particolar modo sul sistema di progressione, giudicato troppo lento, a differenza ad esempio di Fortnite. Secondo i calcoli di alcuni giocatori, per raggiungere il level-cap (fissato a 100) sarà necessario sopravvivere per circa dieci ore alla settimana.

La mancanza di un sistema di sfide rischia alla lunga di avere effetti negativi e Respawn sembra averlo capito, come già ribadito però difficilmente vedremo le Missioni durante la prima stagione.