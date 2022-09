Apex Legends, un misterioso simbolo dell'inventario sta confondendo i giocatori

Mentre dei recenti recenti leak di Apex Legends suggerivano l'introduzione nel gioco di una modalità ispirata a Call Of Duty, la community del titolo gratuito targato Respawn Entertainment si è interrogata sulla comparsa di un simbolo misterioso nell'inventario del gioco.

Come potete osservare nel post allegato alla notizia, l'inventario di Apex Legends si è arricchito con questo particolare simbolo formato da una freccia e un pennello. All'interno della discussione postata su Reddit dall'utente Own_Tale_3860 le ipotesi si sprecano, con alcuni utenti che hanno associato scherzosamente questo logo al programma di grafica Paint.

Per fortuna ci ha pensato il Live Technical Designer di Apex Legends a chiarire la situazione. Il designer ha dichiarato che quel simbolo compare nel momento in cui si equipaggia un'arma con la skin preferita di un altro giocatore. Fare click sul logo permetterà quindi di ripristinare l'estetica della bocca da fuoco e passare a quella prescelta dall'utente.

La community di Apex Legends, inutile dirlo, è stata molto attiva nell'ultimo periodo sui social, in particolare a causa di un errore di gioco molto fastidioso. Sembra infatti che il replicatore di Apex Legends si sia trasformato in una macchina mortale, capace di catapultare il giocatore fuori dalla mappa e portarlo, infine, alla morte. Il suddetto bug sembra, purtroppo, non essere stato ancora menzionato dagli sviluppatori.