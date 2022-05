Apex Legends Mobile arriva a maggio: ecco i requisiti iOS e Android

Contestualmente alla presentazione dei contenuti della Stagione 13 di Apex Legends, il team di Respawn Entertainment ha offerto nuovi aggiornamenti sul debutto della declinazione mobile del battle royale.

Nel corso di un recente evento stampa, in particolare, la software house ha definitivamente confermato che Apex Legends Mobile raggiungerà presto i dispositivi Android e iOS. Per entrambi, infatti, la finestra di lancio identificata per il free to play è rappresentata dal mese di maggio 2022. Entro poche settimane, dunque, gli appassionati potranno scendere nell'arena degli Apex Games anche da smartphone e tablet.

Contestualmente alla condivisione della finestra di lancio del gioco, il team di Respawn Entertainment ha inoltre confermato quelli che saranno i requisiti hardware minimi per poter accedere ad Apex Legends Mobile. Di seguito, vi riportiamo le specifiche relative sia a dispositivi Android sia a dispositivi iOS:

Requisiti minimi Android

Soc: Snapdragon 435/ Hisilicon Kirin 650/ Mediatek Helio P20/ Exynos 7420;

Android 6.0;

Open GL 3.1 o successivo;

4 GB di spazio libero

Almeno 2 GB RAM;

Requisiti minimi iOS

iPhone 6S o successivo;

Versione OS: 11.0 o successivo;

CPU: A9;

4 GB di spazio libero;

Almeno 2 GB RAM;

In attesa del lancio del free to play, che avverrà in contemporanea mondiale, ricordiamo che sono previste delle bonus per le pre-registrazioni ad Apex Legends Mobile