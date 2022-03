Apex Legends Mobile sta arrivando: al via le pre-registrazioni su Google Play Store

Dopo aver deciso il rinvio di Apex Legends Mobile per la guerra in Ucraina, Electronic Arts e gli studi Lightspeed & Quantum si dicono pronti a lanciare il battle royale gratuito e lo ribadiscono con un trailer che confermano la partenza della fase di pre-registrazione su Google Play Store per sistemi Android.

Realizzato in collaborazione con la software house interna a Tencent, il progetto di Apex Legends Mobile promette di trasporre su tablet e smartphone l'esperienza ludica e tutti i contenuti dello sparatutto gratuito di Respawn ed Electronic Arts.

In questa sua nuova versione, Apex Legends vanterà un comparto grafico di prim'ordine (per gli standard dei titoli mobile), un sistema di controlli riprogettato per i touchscreen e un'interfaccia rivista per rendere più accessibile e immediata la fruizione del gioco su pannelli di dimensioni ridotte.

Nelle intenzioni di EA, Apex Legends Mobile potrebbe fare da apripista anche a delle importanti innovazioni per la versione 'base' del kolossal sparatutto: attraverso la progressione stagionale verranno proposte nuove Leggende originali, delle mappe inedite, stili di gioco originali e modalità innovative, con numerosi elementi da sbloccare per customizzare i propri personaggi prediletti.

In attesa di scoprire la data di lancio ufficiale del nuovo FPS gratuito di EA e Tencent in Italia, e di capire se il titolo vanterà o meno un sistema di progressione unificato con le versioni PC e console, vi rimandiamo a questa scheda sui requisiti minimi e gli smartphone compatibili di Apex Legends Mobile.