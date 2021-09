Apex Legends Mobile, al via la Beta: nuovi test, ma non in Europa

In attesa di scoprire cosa riserverà la futura Stagione 11 di Apex Legends, i giocatori possono prepararsi ad una nuova sessione di test per la versione mobile del battle royale gratuito di EA.

Dopo essere approdato in India, nelle Filippine, in Malesia e altre aree del sud-est asiatico, Apex Legends Mobile è infatti pronto a rendersi protagonista di una ulteriore fase di Beta. Quest'ultima coinvolgerà una nuova regione, segnando l'esordio della produzione in America Latina. A confermarlo, è Electronic Arts, tramite i messaggi che trovate direttamente in calce a questa news.

La nuova Beta di Apex Legends Mobile è attesa in Perù, Colombia e Messico, in esclusiva per dispositivi mobile con sistema operativo Android. Con i device Apple per il momento esclusi dalla sessione di prova, l'utenza interessata può già procedere con le pre-registrazioni all'App su Google Play. I test prenderanno il via il prossimo 21 settembre in tutti e tre i Paesi selezionati.

Al momento, EA non ha ancora offerto dettagli in merito all'avvio di una Beta di Apex Legends Mobile in territorio europeo, sino ad ora escluso da ogni operazione di test del battle royale gratuito. Nel frattempo, ricordiamo che Respawn Entertainment continua a lavorare all'implementazione delle funzionalità di cross-progression in Apex Legends.