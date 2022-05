Apex Legends Mobile parte col botto: quasi 5 milioni di dollari nella settimana di lancio

Nella settimana di lancio di Apex Legends Mobile, il nuovo sparatutto gratis di EA e NetEase ha generato entrare per quasi cinque milioni di dollari, una partenza a razzo che testimonia l'interesse degli appassionati per questa IP ideata da Respawn "sulle ceneri" dell'ormai abbandonata serie di Titanfall.

In base ai dati raccolti da GamesIndustry.biz, poco meno della metà delle entrate globali di Apex Legends Mobile nella settimana di lancio (4,8 milioni di dollari) proviene dalle microtransazioni generate negli Stati Uniti (2,1 milioni di dollari), con Giappone e Thailandia piazzatesi rispettivamente al secondo e terzo posto.

Nella finestra temporale esaminata da GIbiz attingendo ai dati ottenuti dagli analisti di Sensor Tower, Apex Legends Mobile si è piazzato in cima alla classifica delle applicazioni videoludiche più scaricate su App Store per sistemi iOS in ben 60 Paesi.

Facendo un veloce confronto con gli altri esponenti del genere, ricordiamo che nella settimana in cui furono implementate le microtransazioni in PUBG Mobile, gli autori del kolossal battle royale riuscirono a generare entrate per oltre 600.000 dollari. Il vero campione d'incassi è però Call of Duty Mobile: nei sette giorni successivi all'apertura dei server della versione "portatile" dell'esperienza sparatutto di COD, il titolo ha saputo guadagnare qualcosa come 14,8 milioni di dollari con le microtransazioni e i Battle Pass venduti a livello globale.

Alla luce del giro d'affari di COD Mobile, i pur ottimi numeri registrati al lancio da Apex Legends Mobile sono destinati a crescere ulteriormente nel corso delle prossime settimane e mesi, come auspicano gli sviluppatori di Lightspeed & Quantum confermando il loro impegno nel supporto post-lancio della nuova, imperdibile versione per iOS e Android di Apex Legends.