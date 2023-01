Apex Legends Mobile al capolinea: Respawn annuncia la chiusura

Oltre ad aver annunciato il rinvio di Star Wars Jedi Survivor, Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno confermato la chiusura di Apex Legends Mobile, sparatutto free-to-play che aveva debuttato soltanto a maggio del 2022.

Con un post sul sito ufficiale del gioco, Respawn ha fatto un mea culpa per la mancanza di contenuti in Apex Legends Mobile, che dopo un debutto incoraggiante ha convinto il team di sviluppo ad abbandonare il free to play per dispositivi iOS e Android,

"Dopo un buon inizio, la pipeline di contenuti per Apex Legends Mobile ha iniziato a non essere all'altezza di un certo livello di qualità, quantità e cadenza. È per questo motivo, dopo mesi di lavoro con il nostro partner di sviluppo, che abbiamo preso la decisione comune di abbandonare il nostro gioco mobile. Al netto della delusione, siamo orgogliosi del gioco che abbiamo lanciato, siamo grati per il supporto della community di Apex Legends e siamo fiduciosi che questa sia la decisione giusta per i giocatori.

In termini di ciò che i giocatori possono aspettarsi da qui, oggi inizia una finestra di 90 giorni prima della chiusura. Elimineremo la valuta reale per gli acquisti in-game e rimuoveremo il titolo dai webstore. Durante questo periodo, i giocatori possono spendere il loro attuale Syndicate Gold e continuare a giocare al gioco completo. Il primo maggio 2023 cesseremo le operazioni in tutte le regioni e il titolo non sarà più giocabile".

Nella settimana di lancio Apex Legends Mobile era partito col botto con 5 milioni di dollari generati in pochi giorni.