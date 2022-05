Apex Legends Mobile: come scaricare l'app gratis su Android e iOS, link al download

Apex Legends Mobile è disponibile ufficialmente da oggi ed è possibile scaricarlo senza alcun costo aggiuntivo sia sui dispositivi Android che su quelli iOS, a patto che soddisfino i requisiti minimi di sistema.

Se non avete idea di come procedere con il download del nuovo battle royale gratis per smartphone e tablet, abbiamo per voi i link utili per raggiungere la sua pagina ufficiale sugli store digitali di Google ed Apple.

Ecco di seguito i link utili per il download di Apex Legends Mobile:

Richiede iPadOS 11.0 o versioni successive sui tablet di casa Apple, invece è fondamentale avere iOS 11.0 o superiore su iPhone e iPod Touch. Chi vuole invece giocarlo sui device con sopra installato il sistema operativo Google, è obbligatorio avere almeno Android 6.0. Purtroppo il sistema operativo è solo uno dei tanti requisiti del gioco e prima di procedere con l'installazione dovreste verificare che il dispositivo in vostro possesso sia compatibile con il gioco.

Qui sotto trovate l'elenco completo dei requisiti minimi per poter giocare ad Apex Mobile sul vostro dispositivo:

Android

Processore: Snapdragon 435/ Hisilicon Kirin 650/ Mediatek Helio P20/ Exynos 7420

Sistema Operativo: Android 6.0 o superiore

Supporto a Open GL 3.1 o superiore

Memoria: almeno 2 GB di RAM

Archiviazione: 4 GB di spazio disponibile

iOS

Dispositivo: iPhone 6S o superiore

Sistema Operativo: Android 6.0 o superiore: 11.0 or later

Processore: A9

Memoria: almeno 2 GB di RAM

Archiviazione: 4 GB di spazio disponibile

Avete già letto la nostra guida con tutti i consigli utili su come installare il doppiaggio italiano in Apex Legends Mobile? Vi ricordiamo inoltre che sulle pagine di Everyeye trovate una lunga serie di dettagli sul gioco Electronic Arts grazie al provato di Apex Legends Mobile a firma di Giovanni Calgaro.